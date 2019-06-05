تحضيرات ليفربول.. كيف يستعد "أبطال أوروبا" للموسم الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وضع نادي ليفربول خطته لتحضيرات الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019/2020.

ليفربول تُوج مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد في مباراة النهائي.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة ليفربول إيكو فإنه من المقرر أن يخوض ليفربول مباراة ودية ضد ليون في جنيف في إطار استعداداته للموسم المقبل.

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ومن المتوقع أن يواجه الريدز نظيره الفرنسي في ملعب Stade deستاد دي جينف في الحادي والثلاثين من يوليو المقبل بحضور جماهيري يصل إلى 30 ألف مشجع.

مباراة ليفربول- ليون ستقام خلال معسكر تدريب النادي في فرنسا بعد نهاية جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، على أن تكون تلك المباراة بمثابة استعداد لخوض مباراة كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي والمقرر لها في الثالث من أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول أتم الانتهاء من خططه حيث سيلعب مباراتين وديتين قبل الذهاب إلى أمريكا، كما سيقوم الفريق برحلة قصيرة لمواجهة ترانمير روفرز في برينتون بارك يوم الخميس 11 يوليو جبانب ودية أخرى ضد برادفورد سيتي يوم الأحد 14 يوليو.

ووفقًا لليفربول إيكو فإن الريدز سيقضى أسبوعًا في الولايات المتحدة يخوض خلالها 3 مباريات أمام كل من بوروسيا دورتموند في إنديانا (19 يوليو) وإشبيلية في بوسطن (21 يوليو) وسبورتنج لشبونة في نيويورك (24 يوليو).