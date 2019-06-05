بسبب نزيف النقاط.. مصدر: الزمالك يجمد مستحقات لاعبيه لحين عودة الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن قرار إدارة النادي تجميدَ مستحقات اللاعبين بعد التعادل في آخر مباراتين بالدوري.

وأكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة النادي قررت إيقاف صرف مستحقات اللاعبين سواء الرواتب الشهرية أو المكافآت لحين وقف نزيف النقاط وعودة الانتصارات إلى الفريق.

ويحتاج الزمالك للفوز في الثلاث مباريات المتبقية في الدوري (الجونة- الإسماعيلي- الأهلي) للتتويج باللقب المحلي.

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ويرفض مسؤولو نادي الزمالك رفع راية الاستسلام في مسابقة الدوري رغم التعادل الأخير مع حرس الحدود، وأكد مجلس الإدارة على دعم الجهاز الفني بقيادة خالد جلال واللاعبين بعد المباراة الأخيرة أمام الفريق العسكري.

تعادل الزمالك في مباراتي الإنتاج الحربي وحرس الحدود بنتيجة 1-1 ليفقد الفريق الأبيض 4 نقاط غالية نحو مشواره في بطولة الدوري.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة.