هازارد في ريال مدريد خلال ساعات

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي ريـال مدريد الإسباني بصدد الإعلان الرسمي عن إتمام التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.
وأوضح برنامج الشيرنجيتو الإسباني، أن نادي ريـال مدريد أنهى صفقة هازارد بقيمة 100 مليون يورو وقاب قوسين أو أدنىمن الإعلان الرسمي للصفقة خلال الساعة المقبلة.
وكان لاعب الوسط البلجيكي أشار في تصريحات إعلامية عقب تتويج فريقه بالدوري الاوروبي، إلى أنه سيرحل عن صفوف البلوز قريبًا.
وارتبط اسم إيدين هازارد بالانتقال
يذكر أن هازارد ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل، الأمر الذي يجعل إدارة تشليسي توافق على بيعه هذا الصيف من أجل الاستفادة المادية، خاصة أن اللاعب لم يبد مرونة في تمديد تعاقده.
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