مصيلحى يفسخ تعاقد تشوكا وديسلفا ويبدأ ثورة التصحيح بالاتحاد السكندري

أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تعاقده مع كل كل من المهاجم النيجيري تشوكا والمدافع البرازيلى ديسيلفا بالاراضى بسبب ظهورهما بالمستوى الغير الجيد عقب التعاقد معهما بصفقات الميركاتو الشتوية بزعيم الثغر. وبدأ مصيلحى ثورة التصحيح داخل الفريق الأخضر إستعدادا لموسم جديد يليق بتاريخ الاتحاد السكندرى وبالبطولات المشارك فيها على المستوى المحلى أو الدولى خاصة وأنه يستعد للمشاركة رسميا للمرة الثانية بالبطولة العربية والتى نجح خلال مشاركته الاولى فى تاريخه هذا الموسم بالصعود الى دور الربع النهائي. ومن المتوقع أنه خلال الأيام القادمة أن يقوم رئيس نادى الاتحاد السكندرى بمواصلة تنفيذ استراتيجية تعتمد على الخبرة والكفاءة لتحقيق ما يصبو إليه جماهير زعيم الثغر.

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