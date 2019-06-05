المقاولون يقترب من دخول قائمة تاريخية

اقترب أحمد علي، نجم المقاولون العرب، من لقب هداف الدوري المصري بشدة حيث انحصرت المنافسة على لقب الهداف بين أحمد علي نجم المقاولون العرب، ومحمود علاء نجم الزمالك.

وحتى الآن أحرز أحمد علي 18 هدفا وباقى لفريقه مباراة وحيدة أمام الأهلي بينما سجل محمود علاء 14 هدفا وباقى لفريق الزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وأصبح لزاما علينا أن ننتظر لما بعد كأس الأفريقية التى تقام فى مصر من 21 يونيو الحالى إلى 19 يوليو القادم حتى تنتهى المباريات المتبقية في الدوري المصري وتعرف على الفائز بلقب الهداف وان كان عمليا احمد على يعتبر الأقرب إلى اللقب.

الجدير بالذكر أن أندية الأهلي والإسماعيلي والترسانة تعتبر الأكثر حصولا على لقب هداف الدوري بواقع 11 لاعب من كل ناد.

ولم يسبق لأي لاعب من المقاولون العرب الحصول على لقب هداف الدورى ويعتبر أحمد علي هو الأقرب لتحقيق ذلك بعد أن رفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى 4 أهداف.

كما أصبح أحمد علي الهداف التاريخي للمقاولون بإحرازه 41 هدفا.

وفيما يلي قائمة الهدافين التاريخيين للدورى المصرى وضمت قائمة هدافي الدوري كلاً من:

1949-1948 الديبة (الاتحاد السكندرى) - السيد الضظوى (المصرى) 15 هدف لكل منهما

1950-1949 السيد الضظوى (المصرى) 13 هدف

1951-1950 السيد الضظوى (المصرى) 12 هدف

1953-1952 أحمد مكاوى (الأهلى) 12 هدف

1954-1953 عبدالنبى (الترسانة) 12 هدف

1956-1955 سيد صالح (الأهلى) 12 هدف

1957-1956 علاء الحامولى (الزمالك) 16 هدف

1958-1957 حمدى عبدالفتاح (الترسانة) 19 هدف

1959-1958 السيد الضظوى (الأهلى) 19 هدف

1960-1959 حمدى عبدالفتاح (الترسانة) 15 هدف

1961-1960 اليمنى على محسن المريسى (الزمالك) 16 هدف

1962-1961 مصطفى رياض (الترسانة) 18 هدف

1963-1962 حسن الشاذلى (الترسانة) 32 هدف

1964-1963 مصطفى رياض (الترسانة) 27 هدف

1965-1964 حسن الشاذلى (الترسانة) 23 هدف

1966-1965 حسن الشاذلى (الترسانة) 16 هدف

1967-1966 على أبوجريشة (الاسماعيلى) 15 هدف

1973-1972 عماشة (غزل المحلة) 11 هدف

1975-1974 حسن الشاذلى (الترسانة) 34 هدف

1976-1975 أسامة خليل (الاسماعيلى) 17 هدف

1977-1976 على خليل - حسن شحاتة (الزمالك) 18 هدف لكل منهما

1978-1977 محمود الخطيب (الأهلى) 11 هدف

1979-1978 على خليل (الزمالك) 12 هدف

1980-1979 حسن شحاتة (الزمالك) 13 هدف

1981-1980 محمود الخطيب (الأهلى) 11 هدف

1982-1981 جمال جودة (المصرى) 8 أهداف

1983-1982 محمود المشاقى (غزل المحلة) 9 أهداف

1984-1983 أيمن شوقى (الكروم) 8 أهداف

1985-1984 محمد حازم (الاسماعيلى) 11 هدف

1986-1985 محمد حازم (الاسماعيلى) 11 هدف

1987-1986 عماد سليمان (الاسماعيلى) 11 هدف

1988-1987 جمال عبدالحميد (الزمالك) 10 أهداف

1989-1988 محمود المشاقى (غزل المحلة) 11 هدف

1991-1990 محمد رمضان (الأهلى) 14 هدف

1992-1991 أحمد الكاس (الأوليمبى) 14 هدف

1993-1992 أحمد الكاس (الأوليمبى) 16 هدف

1994-1993 أحمد الكاس (الأوليمبى) 15 هدف

1995-1994 عبدالله الصاوى (القناه) 10 أهداف

1996-1995 محمد صلاح أبوجريشة (الاسماعيلى) 15 هدف

1997-1996 أيمن محب (المنصورة) 17 هدف

1998-1997 عبدالحميد بسيونى (الزمالك) 17 هدف

1999-1998 حسام حسن (الأهلى) 15 هدف

2000-1999 النيجيرى جون أوتاكا (الاسماعيلى) 17 هدف

2001-2000 طارق السعيد (الزمالك) 13 هدف

2002-2001 حسام حسن (الزمالك) 18 هدف

2003-2002 أحمد بلال (الأهلى) 19 هدف

2004-2003 عبدالحليم على (الزمالك) 20 هدف

2005-2004 عماد متعب (الأهلى) 14 هدف

2006-2005 محمد أبوتريكة ( الأهلى ) 22 هدف

2007-2006 الإنجولى أمادو فلافيو (الاهلى) 18 هدف

2008-2007 علاء ابراهيم (الاتحاد السكندرى) 15 هدف

2009-2008 الغانى بابا أركو (طلائع الجيش) - الإنجولى فلافيو (الاهلى) 13 هدف.

2010-2009الغانى إريك بيكوي (بتروجيت) - النيجيرى بوبا (الجونة) 13 هدف

2011-2010أحمد عبدالظاهر (أنبى) - شيكابالا (الزمالك) 13 هدف لكل منهما

2014-2013الغانى جون أنطوى (الاسماعيلى) 12 هدف

2015-2014حسام باولو (الداخلية) 20 هدف

2016-2015حسام باولو (سموحة) 17 هدف

2017-2016 أحمد الشيخ (مصر المقاصة) 16 هدف.

2017/2018 المغربي وليد أزاورا فاز بلقب هداف الدورى المصرى اللاعب المغربى المحترف في صفوف الاهلى برصيد 18 هدفًا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يقترب من دخول قائمة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.