أحمد جلال إبراهيم يؤدي صلاة العيد وسط أعضاء نادي الزمالك

أدى المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، صلاة العيد صباح اليوم، داخل مقر النادي ووسط الأعضاء. وحرص أعضاء ولاعبو الزمالك القدامى على تهنئة جلال إبراهيم والتقاط الصور التذكارية، كما حرص خالد طلعت مدير النشاط الرياضي بالنادي وعلاء فهمي مدير قطاع الناشئين للكرة للطائرة وأمير عبدالعزيز ولاعب الزمالك ومدرب ناشئي النادي وزوجته رشا عبدالستار لاعبة فريق الطائرة السابقة ونجلتها التواجد بمقر النادي.

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