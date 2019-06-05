أحمد جلال إبراهيم يؤدي صلاة العيد وسط أعضاء نادي الزمالك

أدى المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، صلاة العيد صباح اليوم، داخل مقر النادي ووسط الأعضاء.
وحرص أعضاء ولاعبو الزمالك القدامى على تهنئة جلال إبراهيم والتقاط الصور التذكارية، كما حرص خالد طلعت مدير النشاط الرياضي بالنادي وعلاء
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