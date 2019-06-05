إدارة إنبي تجتمع مع "ماهر "خلال ساعات.. تعرف على السبب

يعقد مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب خلال الساعات المقبلة وبعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك اجتماعا مع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لبحث خطة الإستعداد المبارك اجتماعا مع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لبحث خطة الإستعدادللموسم الجديد. ومن المنتظر ان يتم خلال الإجتماع الذى سيحضره عبد الناصر محمد مدير الكرة بحث الإحتياجات الخاصة بالفريق لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

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