قريبًا.. إنبي تحسم عروضًا لبعض لاعبيها

تنتظر حاليا إدارة نادي إنبي حسم بعد العروض التي تقدم بها بعض الأندية لضم بعض اللاعبين منهم رامي صبري خاصة من الأهلي والزمالك. من الأهلي والزمالك. ويطلب النادي البترولي 30 مليون جنيه للإستغناء عن المدافع رامي صبري، بعد تألقه في اللقاءات الأخيرة لإنبي وحسمه الفوز في 3 مباريات مهمة كانت سببا في بقاء الفريق بالدوري الممتاز، والابتعاد عن حسبة برما قبل نهاية الدوري بجولتين.

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