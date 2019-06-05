إنبي يبدأ فترة الإعداد بعد أمم أفريقيا

قرر الجهاز الفني لإنبي بقيادة على ماهر، بدء فترة الإعداد بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية. ويحصل اللاعبون حاليا على راحة سلبية قبل بدء فترة الاعداد بعد موسم طويل ومرهق نفسيا وبدنيا. يذكر أن إنبي نجح في حسم البقاء بالدوري الممتاز هذا الموسم بعد ان جمع 40 نقطة من 34 مباراة.

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