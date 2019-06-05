منتخب آنسات السلة يواجه المكسيك والصين في بطولة العالم ٣×٣

يخوض منتخب كرة السلة للآنسات تحت ١٨ عام مباراتين اليوم أمام المكسيك والصين في بطولة العالم ٣×٣ بمنغوليا والتي تقام من ٣ إلى ٦ يونيو الجاري. ويلعب المنتخب المصري مباراته الأولى في الثانية ظهرا أمام المكسيك، وتقام المباراة الثانية أمام الصين في الثالثة والنصف عصراً. المكسيك، وتقام المباراة الثانية أمام الصين في الثالثة والنصف عصراً. ويلعب المنتخب فى مجموعة تضم منتخبات الصين ، أوكرانيا ، المكسيك ، سريلانكا وفاز الفريق المصرى بالمباراة الأولى على سريلانكا بنتيجة ١٨ - ٧ وخسر فى المباراة الثانية من منتخب أوكرانيا بنتيجة ١٧ - ٩ Advertisements وتضم بعثة المنتخب المصري تحت قيادة هيثم عيد كلا من: يارا اسامة زارع - نادى الزمالك سلمى هشام اسماعيل - نادى الجزيرة ملك هشام محمد - النادى الاهلى إنجى صلاح الدين - نادى سموحة

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