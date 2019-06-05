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المكتب التنفيذي يواصل اجتماعه بحث أزمتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

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يستكمل  اليوم الأربعاء، المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، اجتماعه بشأن مباراتي الزمالك ونهضة البركان بكأس الكونفيدرالية والترجي والوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الاجتماع قد انعقد مساء امس الثلاثاء، لكن تأجل بسبب تلقي أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد دعوة من قصر الرئاسة الفرنسية.

وشهدت نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين جدلًا

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واسعًا بعدما انسحب فريق الوداد اعتراضًا لوجود عطل بتقنية الفيديو أثناء مباراة الفريق أمام الترجي، وذلك بعدما سجل الفريق المغربي هدفًا لم يحتسبه بكاري جاساما، لتتوقف المباراة بسبب اعتراضات لاعبي الوداد.

كما أن نهضة البركان المغربي أبدي اعتراضًا على حكم مباراة

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فريقه أمام الزمالك بنهائي الكونفيدرالية بسبب عدم طرد محمود جنش حارس مرمي الزمالك. 

وكان اجتماع امس شهد تصويت على اعادة مباراة الترجي والوداد، بثمانية اصوات للاعادة وسبعة لعدم اعادة المباراة، وشهدت امتناع هاني ابوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن التصويت.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، هاجم الاتحادين المصري والتونسي في الصحف والاعلام المغربي مشيرًا انهم ضد المغاربة لسيطرتهم على الهيكل التنفيذي للاتحاد الافريقي.

 

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