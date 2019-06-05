يستكمل اليوم الأربعاء، المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، اجتماعه بشأن مباراتي الزمالك ونهضة البركان بكأس الكونفيدرالية والترجي والوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الاجتماع قد انعقد مساء امس الثلاثاء، لكن تأجل بسبب تلقي أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد دعوة من قصر الرئاسة الفرنسية.
وشهدت نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين جدلًا
كما أن نهضة البركان المغربي أبدي اعتراضًا على حكم مباراة
وكان اجتماع امس شهد تصويت على اعادة مباراة الترجي والوداد، بثمانية اصوات للاعادة وسبعة لعدم اعادة المباراة، وشهدت امتناع هاني ابوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن التصويت.
وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، هاجم الاتحادين المصري والتونسي في الصحف والاعلام المغربي مشيرًا انهم ضد المغاربة لسيطرتهم على الهيكل التنفيذي للاتحاد الافريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب التنفيذي يواصل اجتماعه بحث أزمتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.