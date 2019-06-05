رئيس الفيفا يعلق على أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي

علق جياني اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال مؤتمر الفيفا على أزمة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي .
وقال رئيس الفيفا في كلمته :"شاهدت ما وقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، حقا هو أمر محزن و سيء " .
واضاف: " أؤكد لكم أن الفيفا لا دخل لها في تنظيم النهائي لأن ذلك من إختصاص الكاف و نحن في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع شريطة اللجوء و المرور عبر الكاف " .
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