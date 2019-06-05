رياضة | الصفقة تمت.. ريال مدريد يحسم صفقة الموسم والإعلان خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة تمت.. ريال مدريد يحسم صفقة الموسم والإعلان خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق نهائي مع مسئولي فريق تشيلسي لضم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقا للتليفزيون الإسبانى فأن هازارد يتواجد حالياً بإسبانيا بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المادية مع نادى تشيلسي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت فى وقت سابق أن نادى ريال مدريد الإسبانى نجح فى الحصول على خدمات إيدين هازارد نجم منتخب بلجيكا ونادى تشيلسى الإنجليزى.

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وذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد توصل لإتفاق مع هازارد على إنتقاله لصفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وكشفت الصحيفة عن أن ريال مدريد سيعلن تعاقده مع هازارد عقب المباراة النهائية في بطولة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

وكان هازارد قد نجح في قيادة فريق تشيلسي للحصول على لقب الدورى الأوروبى "اليوروباليج" للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على أرسنال الذى يضم محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان.