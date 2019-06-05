رياضة | تعليق ناري من رئيس الفيفا بشأن فضيحة نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من رئيس الفيفا بشأن فضيحة نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استيائه الشديد لما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وقال إنفانتينو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي على هامش إعادة انتخابه 4 سنوات أخرى كرئيس للفيفا بالتزكية: "رأيت ما حدث في النهائي الإفريقي، حزين جدا، ولا يوجد مبرر لما حدث".

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وتابع رئيس الفيفا: "لن نتدخل إلا إذا طلب الاتحاد الإفريقي ذلك، ومستعدون للمساعدة كي لا تحصل مثل تلك الأمور في المستقبل".

وتوج الترجي بدوري الأبطال، بعد انسحاب الوداد، بسبب عدم تعطل "تقنية الفيديو"، بعد إلغاء الحكم بكاري جاساما هدفا لبطل المغرب.