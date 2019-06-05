رياضة | نادر شوقي يلمح لإمكانية رحيل نجم الأهلي للاحتراف في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يلمح لإمكانية رحيل نجم الأهلي للاحتراف في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح نادر شوقي وكيل اللاعبين إلى إمكانية احتراف أحمد ياسر ريان نجم الأهلي والذي كان معارا للجونة في الخارج وذلك عقب ظهوره بشكل مميز هذا الموسم.

وقال شوقي في تصريحات صحفية : "أتمنى في حالة عدم حاجة الأهلي للاعب في الموسم المقبل أن يتم تسويقه في أوروبا خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف : "أحمد ياسر ريان يستحق فرصة اللعب خارجيًا لتطوير مستواه وسوف نساعده على هذه الخطوة في حال عدم عودته للأهلي خلال الموسم الجديد".

واختتم شوقي تصريحاته قائلاً : "في حالة وجود عرض مناسب لماذا لا يخوض تجربة الاحتراف؟".

يذكر أن أحمد ياسر ريان سجل 6 أهداف في الموسم الحالي في 12 مباراة مع الجونة، كما أن الأهلي لم يحسم موقفه في الموسم الجديد حتى هذه اللحظة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز رأس الحربة أبرزهم وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وجونيور أجاي.