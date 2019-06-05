رياضة | تطورات جديدة في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تطورات مفاجئة في قضية اتهام كريستيانو رونالدو بالاغتصاب في ولاية لاس فيجاس.

وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأنه هناك اتهامات للدون البرتغالي باغتصاب فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورجا في واقعة تعود إلى عام 2009.

وأشارت الزكالة الأمريكية إلى أن الشرطة الأمريكية في ولاية لاس فيجاس قامت بإعادة فتح القضية من جديد بعد ظهور مستندات جديدة نشرتها صحيفة دير شبيجل الألمانية في الشهور الماضية.

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وأكدت الوكالة الأمريكية أن دعوى الاغتصاب قد سقطت ضد رونالدو بعدما تم سحبها من قبل كاثرين في الساعات الماضية من محكمة ولاية نيفادا.

وذكرت الوكالة الأمريكية بأن رونالدو كان قد أنكر تمامًا جميع التهم المنسوبة إليه في اغتصاب كاثرين من خلال بيان رسمي أصدره منذ أسابيع.

يذكر أن الوكالة الأمريكية لم تفيد إذا ما كان هناك تسوية تمت بين رونالدو وكاثرين خارج أسوار المحكمة من عدمها.