رياضة | عاجل.. رسالة جديدة غامضة من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة جديدة غامضة من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة غامضة، ظهر اليوم الأربعاء.

وقام أفضل لاعب في افريقيا لعامي 2017 و2018، بنشر صورة غريبة وهو يبدو مسترخيا على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب عليها: "عيد سعيد".

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وتأتي هذه التغريدة عقب الأزمة التي أغضبت محمد صلاح بمنعه من صلاة العيد بعد توافد العديد من الصحفيين والجماهير لالتقاط الصور التذكارية وإجراء اللقاءات الصحفية معه.

وكان صلاح قد عبر عن غضبه مؤكدا أن ماحدث انتهاك لخصوصيته.