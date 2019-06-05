رياضة | حسام حسن أقوى المرشحين لتدريب الاتحاد.. ومصيلحي يتحفظ على "ميدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن أقوى المرشحين لتدريب الاتحاد.. ومصيلحي يتحفظ على "ميدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعكف إدارة الاتحاد السكندري برئاسة المهندس محمد مصلحي، على البحث عن مدير فني لقيادة الفريق في الفترة القادمة بعد ضمان بقائه في الدوري العام.
وحقق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أول أمس، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.
وفتح مسؤولو الاتحاد السكندري باب المفاوضات مع حسام حسن المدير الفني لسموحة السكندري والذي أصبح المرشح الأول لقيادة الفريق في الفترة القادمة، وخاصة وأنه أصبح مطلب جماهيري.
حسام حسن أجل البث في الأمر لحين عقد جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة لمعرفة مصيره مع العملاق السكندري.
محمد مصلحي تحفظ على فكرة التعاقد مع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي وخاصة وأنه لم يحقق إي إنجاز خلال فترة الماضية مع الفرق التي تولى قيادتها سوء حصد لقب كأس مصر مع الزمالك.