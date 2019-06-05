رياضة | حسام حسن أقوى المرشحين لتدريب الاتحاد.. ومصيلحي يتحفظ على "ميدو"

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تعكف إدارة الاتحاد السكندري برئاسة المهندس محمد مصلحي، على البحث عن مدير فني لقيادة الفريق في الفترة القادمة بعد ضمان بقائه في الدوري العام.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أول أمس، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

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