رياضة | برشلونة يزاحم 4 أندية أوروبية على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يزاحم 4 أندية أوروبية على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد فريق أياكس الهولندي، حديث الساعة في الشارع الكروي الأوروبي، بعد مستواه المميز مع فريقه هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن 5 وجهات محتملة لماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية في ظل الصراع القوي بين برشلونة وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

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وتابعت الصحيفة أن برشلونة يواجه منافسة قوية من الرباعي المذكور سلفا بعدما كانت الشائعات تشير إلى اقترابه من ارتداء قميص البارسا هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن سبب تأخر انتقال دي ليخت لبرشلونة وهو عمولة وكيل أعمال مينو رايولا الذي يريد 14 مليون يورو لإتمام الصفقة.