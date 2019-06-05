رياضة | مفاجأة.. مصر امتنعت عن التصويت في فضيحة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مصر امتنعت عن التصويت في فضيحة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير مغربية، عن عدد الدول التي صوتت خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في الأزمة الراهنة بين ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي.

وأكدموقع "المنتخب المغربي"، أن مصر امتنعت عن التصويت في أزمة الترجي والوداد، بينما صوتت 12 دولة للوداد مقابل 8 لصالح الترجي.

Advertisements

وكان الاتحاد الإفريقي قد عقد اجتماعًا أمس الثلاثاء بشأن أزمة الترجي والوداد، ولكن تم الاتفاق على إصدار القرارات الخاصة بالمباراة اليوم.

يذكر، أن المواقع المغربية تؤكد اتجاه الاتحاد الإفريقي كاف إلى إعادة مباراة النهائي بين الترجي والوداد، نظرًا لقوة حجج الجانب المغربي.

ونشبت أزمة الترجي والوداد على خلفية الأحداث المثيرة التي شهدتها المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغي لصالحه، حيث توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر، قبل إعلان الفائز بالبطولة.