رياضة | هجوم ناري من خالد جلال على جروس بسبب التعادل أمام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم ناري من خالد جلال على جروس بسبب التعادل أمام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمل خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق مسئولية التعادل مع حرس الحدود بهدف لمثله ضمن منافسات بطولة الدوري.

جلال وجه أصابع الانتقادات إلى جروس بسبب الجانب البدني الذي يعاني منه الفريق بسبب حالة الإرهاق التي يعاني منها العناصر الأساسية بشكل كبير داخل الفريق بالإضافة إلى عدم اكتمال الجانب البدني لدى بعض البدلاء نتيجة استبعادهم فترة طويلة عن المباريات.

مدرب الزمالك رفض تحميله مسئولية التعادل مع حرس الحدود والانتقادات التي يتعرض لها من جانب بعض المحليين ووضعه في محل المقارنة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.