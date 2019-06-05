رياضة | ديريك ودا سيلفا أول الراحلين عن الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديريك ودا سيلفا أول الراحلين عن الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فسخ نادي الاتحاد السكندري برئاسة تعاقده بالتراضي مع النيجيري تشوكا ديريك والمدافع البرازيلي ولاس دا سيلفا، خلال الفترة الحالية بسبب عدم حاجة الفريق إلى خدماتهم في الموسم المقبل.
وظهر الثنائي بمشتوى متواضع خلال الدقائق التي شاركوا فيها مع زعيم الثغر ليقرر مجلس الإدارة رحيلهم عن صفوف الفريق.
ويتطلع مسؤولو الاتحاد السكندري لإعادة هيكلة فريق الكرة من جديد، بعد المستوى السئ الذي ظهر عليه الفريق في الدور الثاني من الدوري ومنافسته على البقاء في مسابقة الدوري حتى الاسبوع الاخير.
وكان زعيم الثغر قد تعاقد مع المدافع البرازيلي والمهاجم النيجيري، في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنهما لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما مع الفريق على الرغم من حصولهما على فرصة المشاركة بصفة أساسية في أكثر من مباراة.