رياضة | تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي مع نجم الزمالك

دخل محمد حسن لاعب وسط الزمالك دائرة اهتمام مسؤولي نادي الإسماعيلي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي إلى التعاقد مع "حسن" لمدة موسم على سبيل الإعارة لسد العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط المدافع، وخاصة في ظل استقرار الإدارة على الإستغناء عن خدمات إبراهيم عبد الخالق، الذي فشل في إثبات جدارته مع الفريق منذ إنضمامه في يناير الماضي بعد إنهاء إعارته مع نادي حرس الحدود.

وفتح محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الإسماعيلي باب المفاوضات مع اللاعب الذي لم يمانع في الانضمام للدراويش وخاصة وأنه من أندية القمة في مصر.

وطلب محمد حسن من مسؤولي الإسماعيلي حسم المفاوضات مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وخاصة وأنه أعلن في وقت سابق تمسكه بخدمات اللاعب وعدم وجود أي نية للتفريط في خدماته في الفترة القادمة.