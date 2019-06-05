شكرا لقرائتكم "نمبر وان" حائر بين 5 لاعبين في الإيجبيشن ليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينافس أكثر من لاعب علي لقب "نمبر وان" في الدوري المصري لهذا الموسم والذي يعتبر الاكثر اشتعالاً في المنطقة العربية والأفريقية، رغم كل الأزمات ورغم كل الانتقادات ورغم غياب الجمهور، بعد صراع الثنائي علي صدارة بطولة الدوري من الاهلي والزمالك ، فضلاً عن منافسة أكثر من فريق علي الهبوط إلي القسم الثاني .

حيث كشفت مباريات لهذا الموسم عن مواهب كثيرة ونجوم جدد سيكون لهم دور فى المواسم المقبلة مع أنديتهم بالدورى، والأبرز أن هناك 5 لاعبين خطفوا الأنظار ويمثلون العمود الفقرى لفرقهم وغيابهم مؤثر، وفي السطور القادمة نرصد 5 لاعبين يتنافسون علي لقب الأفضل في الدوري المصري.

على رأس هؤلاء طارق حامد مقاتل الوسط بالزمالك، والذى يمثل قلب الفريق الأبيض ومستواه ثابت وبات لا غنى عنه فى الزمالك ومنتخب مصر.

فى الزمالك أيضاً يعتبر التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط المودرن الذى لا يتكرر كثيراً فى الملاعب، ويراه الخبراء أفضل لاعب فى الدورى المصرى هذا الموسم وسر تفوق الزمالك عن منافسيه،.

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التونسى على معلول لاعب الأهلى الذى بات بالفعل الاخطر والأكثر تأثيراً بالدورى لما يتميز من قدرات دفاعية وارتداد وهجوم وتسديدات جعلته من اللاعبين الأكثر تكاملا وغيابه كان قاصما لظهر الفريق الأحمر ونقطة ضعف لا حل لها فى عدم وجوده.

ويعتبر البرازيلي كينو لاعب بيراميدز أحد أبرز اللاعبين المحترفين في الدوري المصري ويري عدد كبير من متابعي الدوري أن كينو افضل لاعب هذا الموسم .

رغم عودة عبد الله السعيد للدوري المصري في الانتقالات الشتوية الماضية، الا ان مستواه المميز مع بيراميدز تضعه ضمن قائمة الافضل في بطولة الدوري.