شكرا لقرائتكم محمد صلاح يلتقط أنفاسه: عيد سعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى عشاقه ومحبيه بحلول عيد الفطر المبارك. ونشر صلاح صور له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ظهر خلالها اللاعب مغمضا عينيه وهو يلتقط انفاسه معلقا عليها :" عيد سعيد". وتعثر محمد صلاح فى أداء صلاة عيد الفطر اليوم الأربعاء بعد تجمع الجماهير أمام منزله لإلتقاط الصور التذكارية معه.

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