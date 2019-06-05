شكرا لقرائتكم خطوة واحدة تفصل هداف القسم الثانى عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح هناك خطوة واحد تفصل انتقال محمود فهمي مهاجم نادى النصر وهداف الفريق بدوري القسم الثاني، بشكل رسمى لنادي الزمالك بعد توقيع اللاعب على عقود ورغبة للقلعة البيضاء فى الأيام الماضية.

وينتظر نادي النصر تلقى فاكسا رسميا من نادي الزمالك لإتمام صفقة محمود فهمى الذى كان محور اهتمام أكثر من نادى فى الفترة الأخيرة بعدما أحرز 10 أهداف مع فريقه بالموسم الحالى بدوري القسم الثانى بمجموعة القاهرة.

كان محمود فهمي مهاجم قد دخل دائرة اهتمام ناديى الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لاعب صغير فى السن ومن مواليد 1999، وبالتالى سيكون له مستقبل طويل داخل الملاعب.