شكرا لقرائتكم ثلاثى الزمالك على ردار الإسماعيلي في الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد لاعبو الزمالك محمد حسن ومحمد عنتر و أيمن حفنى أبرز اللاعبين الذين يترقبهم مسؤولي نادي الإسماعيلي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة سواء عن طريق البيع النهائى او الاعارة لمدة موسم . ينتظر مسئولو الاسماعيلى موقف إدارة نادى الزمالك من بعض اللاعبين بالبقاء والرحيل حتى تبدأ المفاوضات الرسمية لضمهم لقلعة الدراويش . ويجهز صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى ومحمود جابر المدير الفنى تقرير عن المراكز المطلوب دعمها فى صفوف الدراويش و كذلك قائمة الذين يوصون بالاستغناء عنهم فى الصيف. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثى الزمالك على ردار الإسماعيلي في الانتقالات الصيفية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.