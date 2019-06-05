شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد البرازيلي: نيمار سيخوض كوبا أميركا رغم فضيحة الاغتصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبّر رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيريو كابوكلو يوم الثلاثاء عن "ملء ثقته" بالنجم نيمار، مؤكدا في الوقت ذاته أن أغلى لاعب في العالم سيخوض بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده على الرغم من اتهامه باغتصاب سيدة.

وصرح كابوكلو لصحافيين برازيليين في باريس على هامش اجتماع لاتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" يسبق انعقاد كونغرس الاتحاد الدولي "فيفا": ليس هناك أدنى احتمال ألا يشارك نيمار ببطولة كوبا أميركا، نتابع كل هذا باهتمام ولدينا ملء الثقة بنيمار، ونحن نعلم من هو كرجل وكرياضي.

ولم يبدِ رئيس الاتحاد البرازيلي قلقه بشأن عدائية متوقعة من الجماهير تجاه نجم منتخب "سيليساو" وباريس سان جرمان الفرنسي.

وأردف قائلا: إنه أحد أعظم اللاعبين في العالم، أعتقد أن الجماهير ستعرف كيف تميز الأمور، نظرا للأهمية التي يمكن أن يجلبها نيمار لكي تفوز البرازيل بالألقاب.

وكان موقع "أوول" كشف يوم السبت أن نجم المنتخب البرازيلي متهم باغتصاب سيدة برازيلية تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو لأحداث قد تكون وقعت في مايو في باريس، بعد شهرين من التواصل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وبينما نفى والد اللاعب قضية الاغتصاب، دافع مهاجم سان جرمان عن براءته، مؤكدا إنه "سقط في فخ" وعرض في شريط نشره على حسابه، الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق "واتساب"، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع إخفاء اسمها، قائلا :لحظات حميمية، لكن من الضروري عرضها لتباين أنه لم يحصل في الواقع أي شيء.

وذكرت شبكة "غلوبو" التلفزيونية فجر يوم الثلاثاء أن محامي المدعية على نيمار (27 عاما) قطعوا العلاقة معها بسبب وجود تناقضات في أقوالها، فيما طلب الاتحاد البرازيلي تأجيل ذهاب المهاجم إلى مركز الشرطة بعد بث الرسائل الحميمية للشابة التي اتهمته باغتصابها.

وتستضيف البرازيل بطولة أميركا الجنوبية من 14 يونيو إلى 7 يوليو.

وأعلن كابوكلو الثلاثاء أن المدرب الوطني تيتي سيبقى في منصبه "مهما كانت نتيجة" البرازيل كوبا أميركا.

وتسلم تيتي مهمة الإشراف على منتخب "سيليساو" عام 2016، وقد تم تجديد عقده حتى يوليو 2022 بالرغم من خروج البرازيل امام بلجيكا 1-2 من ربع نهائي مونديال روسيا 2018.