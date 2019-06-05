موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 2019

استعد جميع المسلمين في كافة الدول العربية والإسلامية إلى استقبال عيد الفطر المبارك 2019، حيث بدأت مظاهر الفرحة تملئ الشوارع وخاصة في دولة المغرب، وبدأ الجميع يسعى لشراء كافة المستلزمات المرتبطة بالعيد، وخاصةً بعد إعلان العديد من المراصد الفلكية أن الثالث من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان الكريم وبذلك تكون عدد أيام رمضان لهذا العام 29 يومًا فقط، وأن تكون بداية أيام عيد الفطر المبارك يوم الرابع من يونيو.

موعد صلاة عيد الفطر في المغرب 2018

حرصًا منا على توفير البحث والجهد على جميع متابعينا من مختلف الدول قررنا الحديث اليوم عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المغرب 2018، والتي تُعد من أهم مظاهر الاحتفال بقدوم العيد حيث يحرص جميع المسلمين على الخروج لأدائها بشكل مستمر، فهي سنة مؤكدة أمرنا نبينا الكريم بأدائها لمقابلة وتهنئة الجميع بهذا المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا، كما أنها تأتي فرصة للتجمع مع الأهل والأصدقاء وتبادل التهاني في الصباح الباكر.

توقيت صلاة العيد في المغرب

في السياق نفسه ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك بدأت مظاهر انتشار فرحة استقبال عيد الفطر المبارك في جميع شوارع الدول العربية، وبالأخص في دولة المغرب، حيث بدأت المحلات التجارية بالاكتظاظ بالناس لشراء جميع مستلزمات العيد الذي من المقرر أن يوافق الأحد 15 يونيو وفقًا لتقرير المراصد الفلكية، وينتظر فقط استطلاع الرؤية الشرعية للهلال للتأكد من الموعد الرسمي لشهر شوال، وجاء توقيت صلاة العيد في آلمغرب لتكون في الساعة 5:35 ص.