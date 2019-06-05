شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. محمد صلاح يهنئ متابعيه بعيد الفطر : "عيد سعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى على تهنئة متابعيه على صفحته الشخصية عبر تويتر بعيد الفطر المبارك . ونشر صلاح صورة بين الزرع وهو يلتقط أنفاسه معلقا : "عيد سعيد ".

يذكر أن صلاح يتواجد فى قرية نجريج بمحافظة الغربية فى ظل تواجده فى مصر بصحبة زوجته وابنته لقضاء إجازة العيد قبل الانضمام إلى المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا.

محمد صلاح

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