سوبر كورة .. هل يفسد درع الدورى صفقة بامبو على الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت صفقة انتقال كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلى لصفوف الأهلي غير مؤكدة بعد الأحداث التى شهدتها الأيام الماضية. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا..

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