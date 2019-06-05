سوبر كورة.. مفاجأة فى عقد إيهاب جلال مع المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة عن مفاجأة من العيار الثقيل فى عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى، حيث لم يوقع المدرب حتى الآن على عقود جديدة لقيادة الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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