شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال بعثة الأثقال بذهبيات أحمد عاشور فى بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت بعثة رفع الأثقال فى بطولة العالم المقامة باستراليا وتحديدا بجزيرة فيجى، بحصول أحمد عاشور لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بـ 3 ذهبيات فى منافسات وزن 96 كجم ببطولة العالم للناشئين. و نجح عاشور فى الحصول على ذهبية فى الخطف و أخرى فى النتر و ثالثة فى المجموع . كانت رانيا عزت لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال قد توجت بذهبيتى المجموع والكلين وفضية الخطف فى منافسات وزن 76 كجم. ونجحت رانيا فى تحقيق مجموعه 219 كجم متفوقة على لاعبات تركيا ونيوزلاندا وأمريكا . Advertisements ومن جانبه قال محمد موسى مدرب منتخب الأثقال أن هذا إنجاز كبير لمنظومة اللعبة بأكملها ، متوجها بالشكر لمحمود محجوب رئيس الاتحاد و جهاز الرياضة العسكرى للمساهمة فى هذا الإنجاز .

تتويج الاثقال

تتويج الاثقال

تتويج الاثقال

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