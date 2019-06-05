شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينعى شهداء كمين العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي على نعى شهداء كمين العريش على طريقته الخاصة. وكتب محمد صلاح، على صفحته على تويتر، "البقاء لله فى شهداء كمين العريش.. خالص التعازى لجميع أسر شهداء الوطن". ويتواجد صلاح حاليا في مصر وتحديدا بقريته نجريج لقضاء إجازة عيد الفطر وسط أهله وأصدقائه، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطولة امم افريقيا 2019.

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