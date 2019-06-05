شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال جمال الغندور عن تطبيق الفار وإيقاف جريشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد جمال الغندور الحكم المونديالى السابق تطبيق تقنية الفار فى الملاعب ولكن بأسلوب مختلف، وهو أن يكون الحكم المسئول عن الفار صاحب خبرات كبيرة ويكون له هو القرار النهائي، وهو ما ينادى به الاتحاد الأوروبى الآن فمهمة الفار هى مساعدة الحكم دون الإخلال بمتعة كرة القدم.

وعن إيقاف جهاد جريشة قال الغندور لليوم السابع :"أرى أنه قرار سريع، ولم يحدث قبل ذلك، والأخطاء التي كانت فى المباراة لا تستحق إيقافه وبالتالى فهو تعرض لظلم كبير".