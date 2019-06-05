شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة افتتاح بطولة امم افريقيا 2019، بين مصر وزيمبابوى المقرر لها يوم 21 يونيو الجارى باستاد القاهرة، حيث تم بيع التذاكر المخصصة للمباراة عبر تطبيق تذكرتى.

وكان مسئولو الشركة المنفذة لنظام "تذكرتى" أعلنوا أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة امم افريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والتواجد بالمدرجات.

كما كانت الشركة أعلنت من قبل عن توفير خدمة توصيل التذاكر للمنازل لأول مرة، لتسهيل المهمة على الجماهير الراغبة فى حضور مباريات الفراعنة ومؤازرة المنتخب.

Advertisements

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها:

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس).

الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس.

كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com