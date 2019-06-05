شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يتفوق على الأهلى 11 / 4 فى الـ"عكننة" على الجماهير بالأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت الجماهير المصرية تخشى إقامة مباريات فرقها بالتزامن مع الأعياد، خوفًا من أن ينال فريقها هزيمة تُفسد عليهم فرحة العيد، خاصة بعدما تكررت هزائم قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى الأعياد، إلا أن الأبيض كان له النصيب الأكبر من هذه الخسائر، لذا يستعرض ”الخليج 365” كيف كانت نتائج القطبين فى الأعياد..

4 هزائم فى تاريخ الأهلى

على الرغم من قلة هزائم الأهلى مقارنة بالزمالك فى الأعياد، إلا أن هزائم الأحمر كانت الأكثر تأثيرًا فى مشواره.

البداية كانت فى موسم 1980-1981، عندما تلقى الأهلى هزيمة مفاجئة أمام الاتحاد السكندرى فى لقاء الجولة السابعة من الدورى المصرى الممتاز، أول أيام عيد الأضحى موسم 1981، أمام الجيل الذهبى للفريق الأهلاوى، والتفوق عليه بهدف شهير لنجم زعيم الثغر عادل البابلى، فى مباراة حُرمت جماهير الفريقين من مشاهدتها تليفزيونيًا.

واجه الزمالك مضيفه الأهلى فى الجولة 29 من الدورى المصرى، والتى أقيمت يوم 23 من يونيو عام 1991 فى فترة أعياد الأضحى، ليُهزم الأحمر أمام غريمه الأبيض بهدفين دون رد، موسم 1991-1990 سجلهما "أيمن يونس – مصطفى إبراهيم".

كان الأهلى قد فاز فى لقاء الدور الأول بهدف دون رد، لذا كان رد قاسيًا بالثأر من الأهلى وتصدر الدورى، والانتصار على غريمه التقليدى للمرة الأولى منذ عام 1988، وأخيرا فك عقدة عدم الفوز فى الأعياد.

كما خسر الأهلى أمام نظيره المصرى بركلات الترجيح فى نصف نهائى كأس مصر عام 1998.

فى عام 2015، وخلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، خسر الأهلى أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ملعبه بهدف نظيف فى مباراة ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

11 هزيمة للزمالك تُشكل عُقدة لجماهيره

بدأ الأمر فى موسم 2005 عندما تلقى الزمالك هزيمة مفاجئة على يد حرس الحدود، بهدف دون رد، أحرزه عبدالحميد بسيونى فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 20 يناير 2005 والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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جاء عيد الأضحى المبارك عام 2006 ليحمل أولى نكسات القمة على الزمالك، بعدما هُزم من غريمه التقليدى الأهلى، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 30 ديسمبر 2006.

سجل الأنجولى أمادو فلافيو هدفى الأهلى، فيما سجل أسامة حسن هدف الزمالك، وأضاع عمرو زكى ركلة جزاء لا تُنسى.

لم يكتفِ الزمالك من الهزائم السابقة ليزيدها هذه المرة أمام بتروجت، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2007 – 2008، وانتهى بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد أحرزه أحمد شعبان يوم 19 ديسمبر 2007، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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واصل الزمالك هزائمه فى عيد الأضحى، وخسر مرة أخرى امام منافسه حرس الحدود، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والذى أقيم يوم 8 ديسمبر 2008، والموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليُهزم من الحدود بهدف دون رد، أحرزه أحمد عبد الغنى.

- الزمالك يختتم عيد الفطر بهزيمة من الدراويش

مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وبالتحديد يوم 22 سبتمبر 2009، كان موعد الزمالك من الهزيمة أمام الإسماعيلى بهدف دون رد، أحرزه عمرو السولية، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

- غزل المحلة يصدم الزمالك فى عيد الأضحى

جاءت المفاجأة فى موسم 2009 – 2010، عندما واجه الزمالك غزل المحلة فى وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم 25 نوفمبر 2009، وهزم الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمد العتراوى، فى المباراة التى اقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز.

لم يكد الزمالك يستفيق من خسارته فى وقفة عيد الأضحى، حتى خسر بعدها بخمسة أيام فقط، وتحديدا فى رابع أيام العيد، ولكن هذه المرة أمام اتحاد الشرطة بهدفين دون رد، سجلهما بوبا منسواه وأحمد دويدار، وأقيم اللقاء بتاريخ 29 نوفمبر 2009، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

من جديد تقابل الزمالك مع اتحاد الشرطة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 8 نوفمبر 2011، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، لتنتهى بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، احرز للشرطة صلاح عاشور ومعروف يوسف، فيما احرز أحمد حسن هدف ابناء ميت عقبة.

انتقلت عقدة الزمالك فى العيد من المباريات المحلية إلى الأفريقية، وخسر الأبيض فى القاهرة أمام مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال إفريقيا 2012 ، بهدفين لهدف فى مباراة أقيمت بتاريخ 18 أغسطس الموافق أول أيام عيد الفطر، أحرز لمازيمبى هيموندى وسيمانا وأحرز للأبيض رزاق اوتومويسى.

من جديد التقى الأهلى والزمالك فى عيد الفطر المبارك، فى اللقاء الذى جمع بينهما يوم 21 يوليو 2015، وبالتحديد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحقق الأحمر انتصارا كبيرا على الأبيض بهدفين دون رد، احرزهما مؤمن زكريا.

فى عيد الأضحى أيضًا، وتحديدا رابع أيامه، كان الزمالك على موعد مع خسارة تاريخية أمام النجم الساحلى التونسى، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015، والتى أقيمت بتاريخ 27 سبتمبر فى سوسة، وكانت النتيجة كفيلة بخروج الفريق الأبيض من البطولة رغم فوزه فى مباراة الإياب.

الزمالك انتظر 4 سنوات حتى يثأر من هذه الهزيمة، عندما واجه النجم الساحلى، فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية التى توج بلقبها الأبيض لأول مرة فى تاريخه هذا العام، وذلك بعدما نجح فى تخطى عقبة الفريق التونسى بهدف محمود كهربا فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بنصف النهائى، قبل أن يفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحية فى النهائى.