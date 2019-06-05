شاهد.. مؤمن زكريا يحتفل بالعيد مع زوجته ونجله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، على نشر صورته مع زوجته ونجله عبر حسابه الشخصى على إنستجرام احتفالا بعيد الفطر المبارك.
ومازال مؤمن زكريا لم يحسم مصيره مع الأهلي سواء بالرحيل أو الاستمرار انتظارا لفترة الانتقالات الصيفية.
ويتصدر فريق الأهلي ترتيب مسابقة الدورى العام ومازال لديه مباراتين امام المقاولون العرب والزمالك لم يتحدد موعدهما بعد.
مؤمن زكريا وزوجته
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