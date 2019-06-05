شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مؤمن زكريا يحتفل بالعيد مع زوجته ونجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، على نشر صورته مع زوجته ونجله عبر حسابه الشخصى على إنستجرام احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ومازال مؤمن زكريا لم يحسم مصيره مع الأهلي سواء بالرحيل أو الاستمرار انتظارا لفترة الانتقالات الصيفية.

Advertisements

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب مسابقة الدورى العام ومازال لديه مباراتين امام المقاولون العرب والزمالك لم يتحدد موعدهما بعد.