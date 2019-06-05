المصرى يترقب مصير إسلام محارب فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، من إدارة ناديه التفاوض مع إسلام محارب لاعب الأهلى، بعد الأنباء التى ترددت حول اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.
وكان إيهاب جلال طلب أيضاً التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، حال رحيله عن النادى الأحمر سواء على سبيل الإعارة أو البيع.
يذكر أن المصرى سيشارك فى الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل بعد حصوله على المركز الرابع فى الدورى.
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