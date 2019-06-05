شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا»: حملة للكشف عن المنشطات للاعبين المشاركين في دوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، عن إجراء حوالي 200 اختبارًا للكشف عن المنشطات للاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في نهائيات دوري أمم أوروبا، والتي تنطلق في وقت لاحق اليوم، بلقاء المنتخب البرتغالي نظيره السويسري، في الدور قبل النهائي.

وأوضح «اليويفا» أنه تم جمع وتحليل 169 عينة من 92 لاعبًا، من منتخبات: البرتغال وسويسرا وإنجلترا وهولندا، خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن عشرين عينة أخرى جمعت من اللاعبين، عقب وصولهم إلى محال إقاماتهم في البرتغال، التي تحتضن منافسات الدورين قبل النهائي والنهائي، للنسخة الأولى من دوري الأمم.

وأشار إلى أنه سيجري فحص العينات العشرين بشكل سريع، للتأكد من عدم وجود حالات تعاطي منشطات، قبل انطلاق منافسات الدور قبل النهائي، لافتًا إلى أن جميع الاختبارات أجريت في مختبرات معتمدة، من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا».