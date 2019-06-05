شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ راحة سلبية من التدريبات لمدة عشرة أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك راحة سلبية لمدة 10 أيام في فترة توقف الدوري استعدادًا لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليه القادم.
وقرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادًا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.
يذكر أن هذه الراحة السلبية تأتي بعد خوض الزمالك مباراتين من مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية التى توج بها مؤخرًا، حيث انتهت المباراتان بالتعادل الإيجابى 1/1 أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود.
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