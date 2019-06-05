شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفانتينو» يفوز بفترة رئاسة جديدة لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتُخب السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، بالتزكية رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لولاية جديدة، مدتها 4 أعوام تنتهي عام 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد «كونجرس الفيفا» المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد تولى «إنفانتينو»، 49 عامًا، المنصب لفترة جديدة بالتزكية، نظرًا لعدم وجود أي منافس له على المنصب.

ويتولى «إنفانتينو» المنصب منذ انتخابه في فبراير 2016، ليستكمل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق لـ«فيفا»، السويسري جوزيف بلاتر، الذي يخضع للإيقاف ستة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، في إطار قضية فساد.