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شكرا لقرائتكم الحكم محمود البنا ينشر صورته مع أبنائه ويهنئ متابعية بعيد الفطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ الحكم الدولي محمود البنا الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر محمود البنا صورة له برفقة ابنائه أثناء أداء صلاة العيد، وكنت عليها :"كل عام وأنتم بألف خير ..صلاة عيد الفطر المبارك".
ويعد البنا واحد من أفضل الحكام على الساحة المصرية الأمر الذي منحه ثقه الإتحاد الإفريقي الذي أسند له إدارة العديد من المباريات الهامة هذا الموسم.
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