شكرا لقرائتكم نفاذ تذاكر مباراة مصر وزيمبابوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفذت تذاكر مباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، المقرر إقامتها يوم 21 يونيو الجارى باستاد القاهرة، وفقا لما أعلنه مسئولو شركة تذكرتى، بعد بيع التذاكر المخصصة للقاء عبر تطبيق تذكرتى. وسبق وأعلن مسئولو شركة تذكرتى الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب التى ستستضيف كأس الأمم الأفريقية دون زيادة، لضمان جلوس كافة الجماهير على المقاعد المخصصة لحضور المباريات، ومنع حدوث أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والتواجد بالمدرجات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نفاذ تذاكر مباراة مصر وزيمبابوى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.