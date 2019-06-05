شكرا لقرائتكم مفاجأة فى عقد إيهاب جلال مع المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 عن مفاجأة من العيار الثقيل فى عقد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى، حيث لم يوقع المدرب حتى الآن على عقود جديدة لقيادة الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد.

وينتهى عقد إيهاب جلال مع المصري بنهاية الموسم الحالى وحتى الآن لم تتضح الرؤية بخصوص استمراره أو رحيله رغم النجاحات التى حققها ونجاحه فى قيادة أبناء بورسعيد لحصد المركز الرابع بترتيب الدوري المصري الممتاز، ليضمن المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كشف مصدر مطلع أن إيهاب جلال قد يرحل عن تدريب المصري لوجود خلافات مع أحد الشخصيات البارزة فى مجلس إدارة النادي البورسعيدى والأيام المقبلة ستكشف مصيره النهائى سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وأوضح المصدر أن إيهاب جلال تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية من أندية بالدوري المصري الممتاز وسيقوم بحسم وجهته خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع وكيل أعماله.