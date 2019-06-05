شكرا لقرائتكم كيف نعى أبو تريكة شهداء كمين العريش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد ابو تريكة لاعب الاهلي و منتخب مصر السابق على تقديم واجب العزاء لضحايا كمين العريش Advertisements و قال " ابو تريكة" خلال تويته له عبر موقع التواصل الخاص به "تويتر" : هناك اصوات تعلوا بتكبيرات العيد و اصوات اخرى تعلوا بنطق الشهادة للقاء ربهم .. رحم الله شهداء الوطن في كمين العريش و خالص التعازي للشعب المصري

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