شكرا لقرائتكم أحمد عيد: الزمالك بينضف أى حد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبد المالك لاعب الجونة والقلعة البيضاء الأسبق: "الزمالك بينضف أى حد". وكتب عيد فى تغريدة "من ٢٠٠٥ حتى الان الزمالك خد ٩ بطولات رسمية ومن ٢٠٠٠ لحد ٢٠٠٤ خد ٥٠٠ بطولة العيب فى الى فاتو عشان سابو الكرسي الزمالك بينضف أى حد" Advertisements

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