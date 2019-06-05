شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد مصير الحاوى بشكل نهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر مسئولو نادي الزمالك، بشكل نهائى على مصير أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، الملقب بالحاوى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل. وتسبب غياب أيمن حفنى عن مباريات الزمالك طوال فترة تولى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق، المسئولية الفنية، فى استقرار اللاعب على الرحيل خلال الصيف القادم. وبعد رحيل جروس تأكد عودة أيمن حفنى لحسابات الزمالك الفنية مرة أخرى، حيث سيكون له دورا فى المباريات المقبلة وكذلك بالموسم الجديد، ليتم غلق ملف رحيله نهائيا فى ظل تمسك الإدارة باستمرار اللاعب سواء أثناء وجود المدرب السويسرى أو بعد رحيله.

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