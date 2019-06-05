شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يحتفل بالعيد مع زوجته ونجله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي علي نشر صورته مع زوجته ونجله عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام احتفالا بعيد الفطر المبارك ومازال مؤمن زكريا لم يحسم مصيره مع الاهلي سواء بالرحيل او الاستمرار انتظارا لفترة الانتقالات الصيفية ويتصدر فريق الاهلي ترتيب مسابقة الدوري العام ومازال لديه مباراتين امام المقاولون العرب والزمالك لم يتحدد موعدهما بعد . Advertisements ومازال مؤمن زكريا لم يحسم مصيره مع الاهلي سواء بالرحيل او الاستمرار انتظارا لفترة الانتقالات الصيفية ويتصدر فريق الاهلي ترتيب مسابقة الدوري العام ومازال لديه مباراتين امام المقاولون العرب والزمالك لم يتحدد موعدهما بعد .

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