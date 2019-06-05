شكرا لقرائتكم منتخب تنزانيا يصل الإسكندرية إستعدادا لمواجهة المنتخب الوطنى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل منتخب تنزانيا إلى الإسكندرية يوم 12 يونيو الجارى، إستعدادا لمواجهة المنتخب الوطنى وديا يوم 13 من نفس الشهر، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لأمم افريقيا 2019.

Advertisements

ويدخل المنتخب الوطنى الأول معسكرا مغلقا غدا ببرج العرب، استعدادا لبطولة أمم افريقيا ويتخلله وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 يونيو الجارى.

وأعلن أجيرى قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).